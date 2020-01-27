Президент Южной Кореи из-за угрозы коронавируса распорядился проверять всех прибывающих в страну из Уханя

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник отдал распоряжение проверять всех лиц, прибывающих из китайского города Ухань - эпицентра распространения нового коронавируса, передает агентство "Рёнхап".
На встрече с членами администрации президент указал на необходимость "превентивных мер", чтобы не дать ухудшиться ситуации с распространением этого вируса.
Мун Чжэ Ин из соображений предосторожности также приказал привлечь к решению проблем военных медиков и в случае необходимости использовать объекты вооруженных сил страны.
Кроме этого, он дал указание следить за воздействием, которое может оказать на южнокорейскую экономику эпидемиологическая ситуация с вирусом.
Ранее, напоминает "Рёнхап", в Южной Корее идентифицировали четырех зараженных этим вирусом.
Как сообщал госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.
Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.
Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.
Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй, административный центр которой город Ухань является эпицентром распространения заболевания.
На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.
Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, пять - в Австралии, четыре - в Сингапуре, по три - в Японии, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале.
Международные отношения требуют многополярности – президент Азербайджана
S&P: Перспективы урегулирования конфликта в Карабахе выглядят отдаленными из-за позиций Азербайджана и Армении
Глава МИД Азербайджана 29-30 января проведет встречи в Женеве с посредниками по Карабаху и главой МИД Армении
Ziraat Bank Azerbaycan в 2019г увеличил активы на 11,2%
Добыча нефти с сухопутного блока Мурадханлы-Джафарли-Зардаб в Азербайджане в 2020г составит 110 тыс. баррелей
Турпоток в Азербайджан в 2020г может составить до 3,5 млн человек, число россиян – около 1 млн туристов
Пользователи жалуются на сбои в работе Mail.ru
Азербайджан, Россия и Грузия запускают винный маршрут для туристов
Кабмин Азербайджана в 2019 году утвердил генпланы 8 городов
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Азербайджане прошли очередные туры республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе
Банк ВТБ (Азербайджан) принял участие в круглом столе «Диалог культур- основа диалога народов»
Магнезитовые листы: легкая и надежная защита при отделочных работах
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе