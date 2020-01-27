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СНГ 27.01.2020 15:28

Россия не строит стратегию отношений с Украиной на противостоянии

Стратегия Кремля в отношении Украины никогда не была основана на принципе противостояния с этой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник в связи с информацией об уходе помощника президента Владислава Суркова со своего поста Пескова спросили о том, действительно ли сменилась стратегия Кремля по отношению к Украине и сейчас наблюдается тенденция к сближению с этой страной.

"Мы уже говорили: ни о каком изменении речь идти не может. В данном случае мы слышали только личную точку зрения, не более того. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной, и глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами", - сказал Песков.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в этой области

"противоречит исторической логике" и неприемлема, добавил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, КРЕМЛЬ, СТРАТЕГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]