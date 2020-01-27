Россия не строит стратегию отношений с Украиной на противостоянии

Стратегия Кремля в отношении Украины никогда не была основана на принципе противостояния с этой страной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в понедельник в связи с информацией об уходе помощника президента Владислава Суркова со своего поста Пескова спросили о том, действительно ли сменилась стратегия Кремля по отношению к Украине и сейчас наблюдается тенденция к сближению с этой страной.

"Мы уже говорили: ни о каком изменении речь идти не может. В данном случае мы слышали только личную точку зрения, не более того. Стратегия Кремля никогда не зиждилась на идеях противостояния с Украиной, и глава государства неоднократно говорил, что Россия выступала и выступает за налаживание отношений между двумя странами", - сказал Песков.

Сложившаяся в настоящее время ситуация в этой области

"противоречит исторической логике" и неприемлема, добавил он.