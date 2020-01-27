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СНГ 27.01.2020 16:01

Крупнейшие чартеры РФ отменяют рейсы в Китай из-за короновируса

Крупнейшие чартерные авиакомпании РФ, опрошенные "Интерфаксом", приостанавливают ввозные рейсы в Китай в связи со вспышкой короновируса в этой стране.

"В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в КНР и решениями стратегического партнера, туроператора ANEX Tour, авиакомпания AZUR air приостанавливает программу завоза туристов в Китай. В кратчайшие сроки, начиная с 27 января будет осуществлен вывоз отдыхающих российских граждан с острова Хайнань", - заявили в AZUR air. Изменения в китайской программе сохранятся до стабилизации ситуации, отметили в компании.

Авиакомпания Nordwind, работающая с туроператором Pegas Touristik, также приостанавливает китайскую программу. "Мы вывозим китайских пассажиров из России, обратные рейсы летят в Москву без пассажиров. Программа будет возобновлена после нормализации эпидемиологической обстановки", - сообщил агентству представитель Nordwind.

Ранее в понедельник о приостановке продаж туропакетов в Китай сообщил туроператор TEZ Tour, работающий с чартерной авиакомпанией iFly. Представитель перевозчика подтвердил "Интерфаксу" приостановку ввозных рейсов, уточнив, что находящиеся в Китае туристы будут вывозиться.

Ростуризм в минувшую пятницу рекомендовал российским туристам не ездить в Китай в связи с угрозой заражения коронавирусом до нормализации эпидемиологической обстановки в стране. Туроператорам и турагентствам предписано прекратить продажу туров.

Российские авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы в Китай, пока не сообщали о планах прекратить полеты. "Аэрофлот"в пятницу лишь предложил пассажирам сдать билеты на рейсы в КНР, запланированные с 24 января по 7 февраля, без дополнительной платы. "Интерфакс" направил запрос в S7, "Уральские авиалинии" . В региональной авиакомпании "ИрАэро" агентству сообщили, что пока не планируют отменять рейсы из Иркутска в Маньчжурию и Харбин.

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Тэги: РОССИЯ, КИТАЙ, РЕЙСЫ, ЧАРТЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]