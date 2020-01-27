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Финансы 27.01.2020 15:15

Gunay Bank увеличил в 2019г активы на 12,8%

Азербайджанский "Gunay Bank" увеличил в 2019 году активы на 12,8% - до 215 млн 756,47 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка составляет 158 млн 916,36 тыс. манатов (рост на 8,8%).

Обязательства на конец прошлого года равны 151 млн 380,41 тыс. манатов (рост на 16,6%), депозиты – 81 млн 569,17 тыс. манатов (рост на 15,8%), в том числе вклады населения – 64 млн 301,21 тыс. манатов (рост на 21,7%).

Капитал банка на 31 декабря 2019 года равен 64 млн 376,06 тыс. манатов (рост на 4,9%), уставный капитал – 64 млн 910,093 тыс. манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам отчетного периода составила 2 млн 173,82 тыс. манатов, что на 68,6% больше, чем по итогам 2018 года.

ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 7 физических лиц.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]