Gunay Bank увеличил в 2019г активы на 12,8%

Азербайджанский "Gunay Bank" увеличил в 2019 году активы на 12,8% - до 215 млн 756,47 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка составляет 158 млн 916,36 тыс. манатов (рост на 8,8%).
Обязательства на конец прошлого года равны 151 млн 380,41 тыс. манатов (рост на 16,6%), депозиты – 81 млн 569,17 тыс. манатов (рост на 15,8%), в том числе вклады населения – 64 млн 301,21 тыс. манатов (рост на 21,7%).
Капитал банка на 31 декабря 2019 года равен 64 млн 376,06 тыс. манатов (рост на 4,9%), уставный капитал – 64 млн 910,093 тыс. манатов (не изменился).
Чистая прибыль банка по итогам отчетного периода составила 2 млн 173,82 тыс. манатов, что на 68,6% больше, чем по итогам 2018 года.
ОАО Gunay Bank лицензию на деятельность в Азербайджане получило в 1992 году. Акционерами банка являются 7 физических лиц.
А.Мамедов
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