Правительство Казахстана думает над эвакуацией студентов из Уханя

Правительство Казахстана изучает возможность эвакуации студентов, находящихся в китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса.

"Прорабатывается вопрос эвакуации студентов (из Уханя). Мы об этом сообщим дополнительно. Разработан также алгоритм, по которому наши медицинские организации будут проводить наблюдение над гражданами, прибывшими из КНР", - сообщил в понедельник журналистам главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин.

Накануне премьер Казахстана Аскар Мамин поручил активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи, а государственным органам - организовать взаимодействие с госструктурами КНР и других заинтересованных стран с целью координации действий по предотвращению распространения коронавируса.

В декабре 2019 года в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.