Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8748 RUR   0.0273 GBR   2.22 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.19 -1.40 Brent 60.69 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 27.01.2020 16:19

Правительство Казахстана думает над эвакуацией студентов из Уханя

Правительство Казахстана изучает возможность эвакуации студентов, находящихся в китайском городе Ухань, который стал эпицентром распространения нового типа коронавируса.

"Прорабатывается вопрос эвакуации студентов (из Уханя). Мы об этом сообщим дополнительно. Разработан также алгоритм, по которому наши медицинские организации будут проводить наблюдение над гражданами, прибывшими из КНР", - сообщил в понедельник журналистам главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин.

Накануне премьер Казахстана Аскар Мамин поручил активизировать работу с казахстанскими гражданами, находящимися на территории КНР, в целях оказания им консульской и иной помощи, а государственным органам - организовать взаимодействие с госструктурами КНР и других заинтересованных стран с целью координации действий по предотвращению распространения коронавируса.

В декабре 2019 года в Ухане была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КНР, СТУДЕНТЫ, ЭВАКУАЦИЯ


Похожие новости


Си Цзиньпин планирует приехать в Астану на открытие ЭКСПО Китайские танкисты прибыли в Казахстан для подготовки к соревнованиям в подмосковном Алабино Казахстанский премьер обсудил с министром общественной безопасности КНР вопросы противодействия терроризму Накануне раунда переговоров "шестерки" в Алматы делегации Ирана и КНР провели двусторонние переговоры - представитель ЕС Теракты в Казахстане могут быть попыткой салафитов испортить казахстанско-китайские отношения - эксперт

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]