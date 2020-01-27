Нефтяные котировки в 2020г могут сохраниться в диапазоне $55-65 за баррель при отсутствии форс-мажоров – президент Азербайджана

Цена на нефть на мировых рынках в 2020 году сохранится в пределах $55-65 за баррель, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Думаю, что сегодняшний уровень цен удовлетворяет и производителей и потребителей. Что касается Азербайджана, то в нашем бюджете в этом году заложена цена в $55 за баррель, но сейчас цена намного выше. Думаю, что цена сохранится в диапазоне от $55 до $65 за баррель », — заявил Алиев в интервью телеканалу «Россия 1».
Глава Азербайджана подчеркнул, что такой диапазон цен на нефть сохранится в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств.
Н.Аббасова
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