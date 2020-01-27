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ТЭК 27.01.2020 15:22

Нефтяные котировки в 2020г могут сохраниться в диапазоне $55-65 за баррель при отсутствии форс-мажоров – президент Азербайджана

Цена на нефть на мировых рынках в 2020 году сохранится в пределах $55-65 за баррель, считает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Думаю, что сегодняшний уровень цен удовлетворяет и производителей и потребителей. Что касается Азербайджана, то в нашем бюджете в этом году заложена цена в $55 за баррель, но сейчас цена намного выше. Думаю, что цена сохранится в диапазоне от $55 до $65 за баррель », — заявил Алиев в интервью телеканалу «Россия 1».

Глава Азербайджана подчеркнул, что такой диапазон цен на нефть сохранится в случае отсутствия форс-мажорных обстоятельств.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]