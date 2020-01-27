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Внешняя политика 27.01.2020 15:42

Международные отношения требуют многополярности – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что текущие международные отношения предполагают развитие многополярности.

«Крупные державы всегда имеют свои интересы за пределами своих стран. Каждая страна стремится добиться лучших условий для себя, расширить сферу влияния. В этом нет ничего нового. Мы это наблюдаем на протяжении многих веков, просто с разной интенсивностью. Поэтому вопрос не в этом. Вопрос в том, что сегодняшняя конструкция мирового порядка, в том числе, конструкция международных отношений, такова, что предполагает многополярность», - сказал Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».

А.Азизов

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Тэги: АЛИЕВ, МИР, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]