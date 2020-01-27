Международные отношения требуют многополярности – президент Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что текущие международные отношения предполагают развитие многополярности.
«Крупные державы всегда имеют свои интересы за пределами своих стран. Каждая страна стремится добиться лучших условий для себя, расширить сферу влияния. В этом нет ничего нового. Мы это наблюдаем на протяжении многих веков, просто с разной интенсивностью. Поэтому вопрос не в этом. Вопрос в том, что сегодняшняя конструкция мирового порядка, в том числе, конструкция международных отношений, такова, что предполагает многополярность», - сказал Алиев в интервью телеканалу «Россия 24».
А.Азизов
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