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ТЭК 27.01.2020 15:51

Сделку ОПЕК+ целесообразно продлить - президент Азербайджана

Сделку ОПЕК+, исходя из ситуации на рынке, целесообразно продлить, заявил в интервью телеканалу "Россия24" президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Это будет обсуждено, конечно, в ближайшее время (заседание ОПЕК+ назначено на начало марта - ИФ). Но считаю, что, исходя из того, что мы видим конкретные результаты, кончено же считаю целесообразным ее продлить. Потому что в случае непродления мы не знаем, как будет реагировать рынок, могут опять возникнуть разные спекулятивные тенденции. Поэтому считаю, что продление имеет смысл", - сказал он.

Страны ОПЕК+ в первом квартале должны снизить добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года.

"Тем более, что в формат ОПЕК+ - очень эффективный, и Азербайджан принимает очень активное участие в работе этого формата. Мы сокращаем добычу в связи со взятыми на себя обязательствами, и, по существу, те страны, которые не входят в ОПЕК, они, по существу, ведут себя так же, как и члены ОПЕК. Поэтому ОПЕК+ - это очень удачный формат многостороннего сотрудничества, который, по существу, и определил, что сегодня цена на нефть является, по нашему мнению, справедливой", - добавил Алиев.

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Тэги: НЕФТЬ, СИТУАЦИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]