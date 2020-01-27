Сделку ОПЕК+ целесообразно продлить - президент Азербайджана

Сделку ОПЕК+, исходя из ситуации на рынке, целесообразно продлить, заявил в интервью телеканалу "Россия24" президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Это будет обсуждено, конечно, в ближайшее время (заседание ОПЕК+ назначено на начало марта - ИФ). Но считаю, что, исходя из того, что мы видим конкретные результаты, кончено же считаю целесообразным ее продлить. Потому что в случае непродления мы не знаем, как будет реагировать рынок, могут опять возникнуть разные спекулятивные тенденции. Поэтому считаю, что продление имеет смысл", - сказал он.
Страны ОПЕК+ в первом квартале должны снизить добычу нефти на 1,7 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 года.
"Тем более, что в формат ОПЕК+ - очень эффективный, и Азербайджан принимает очень активное участие в работе этого формата. Мы сокращаем добычу в связи со взятыми на себя обязательствами, и, по существу, те страны, которые не входят в ОПЕК, они, по существу, ведут себя так же, как и члены ОПЕК. Поэтому ОПЕК+ - это очень удачный формат многостороннего сотрудничества, который, по существу, и определил, что сегодня цена на нефть является, по нашему мнению, справедливой", - добавил Алиев.
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