Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8748 RUR   0.0273 GBR   2.22 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.19 -1.40 Brent 60.69 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

Туризм 27.01.2020 16:01

Турпоток в Азербайджан в 2020г может составить до 3,5 млн человек, число россиян – около 1 млн туристов

Азербайджан в 2020 году ожидает роста турпотока из России до около 1 млн человек, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы Государственного агентства по туризму (ГАТ) Кянан Гулузаде.

"В 2018 году Азербайджан посетило 878,391 тыс. граждан России, в 2019 году – 932,198 тыс. туристов. Мы ожидаем, что в 2020 году число российских туристов будет почти 1 млн человек", - сказал Гулузаде.

Как отметил глава пресс-службы, по темпам роста Россия занимает второе место среди стран, чьи граждане посетили Азербайджан, но по числу туристов она занимает первое место. «За минувший год рост турпотока из России составил 53,807 тыс. человек», - подчеркнул Гулузаде.

Касаясь общего турпотока в Азербайджан, Гулузаде отметил, что на текущий год прогнозируется увеличение числа туристов на 10%.

Турпоток в Азербайджан в 2019 году составил 3,17 млн человек, что на 11,4% больше показателя 2018 года. Таким образом, турпоток в Азербайджан может достигнуть около 3,5 млн человек.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРПОТОК, ПРОГНОЗ


Похожие новости


Азербайджан рассчитывает на рост турпотока из Китая до 200 тыс. человек - Госагентство Азербайджан по итогам 2017 года рассчитывает на рост турпотока на 21% - замминистра культуры и туризма

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]