Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8748 RUR   0.0273 GBR   2.22 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.19 -1.40 Brent 60.69 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.01.2020 20:05

В палестинской администрации призвали мировое сообщество бойкотировать мирный план Трампа

Глава палестинского правительства Мухаммед Штайе в понедельник призвал международное сообщество не поддерживать разработанный в США план по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, передают западные СМИ.

"Этот план (нужен - ИФ) для защиты (президента США Дональда - ИФ) Трампа от импичмента и для защиты (израильского премьер-министра Биньямина - ИФ) Нетаньяху от тюрьмы. Это- не мирный план для Ближнего Востока", - заявил Штайе на встрече кабинета министров.

"Этот план дает Израилю суверенитет над палестинской территорией... Мы призываем международное сообщество не поддерживать его, поскольку он противоречит международному праву", - добавил он.

Ожидается, что Трамп обнародует американский план по мирному урегулированию на Ближнем Востоке в понедельник после встречи в Вашингтон с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и лидером израильской оппозиции Бенни Ганцем. Палестинцев в Вашингтон не пригласили, отмечают СМИ.

Трамп ранее заявлял, что рассчитывает обнародовать свой ближневосточный мирный план до встречи с израильским премьер-министром.

Палестинский лидер Махмуд Аббас накануне выступил с предостережением, что американский мирный план по Ближнему Востоку, который вскоре должна обнародовать администрация США, грозит региону большими проблемами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЛИЖВОСТОК, ПАЛЕСТИНЦЫ, США, ПЛАН, КРИТИКА


Похожие новости


Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом Аббас прошел медобследование в США Трамп должен выбрать, станет ли Иерусалим символом мира или же войны - Аббас США после признания Иерусалима столицей Израиля не могут участвовать в процессе ближневосточного урегулирования - Аббас Палестинцы протестуют против решения Трампа по Иерусалиму Высокопоставленный представитель ООП прояснил ситуацию с отставкой Аббаса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]