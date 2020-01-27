Туриндустрия Таиланда потеряет свыше $3 миллиардов из-за китайского коронавируса

Туриндустрия Таиланда потеряет свыше $3 миллиардов доходов из-за резкого сокращения числа китайских туристов, сообщает в понедельник Bangkok Post.
"Вспышка смертельно опасного вируса в Китае окажет прямое влияние на экономику Таиланда. Из-за резкого сокращения числа китайских туристов туриндустрия страны потеряет от 80 до 100 млрд бат ($2,6-3,2 млрд). Экономический рост в 2020 году сократится на 0,5-0,7%", - пишет издание.
Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж. "Запрет продлится до конца марта - для Таиланда этот как раз высокий сезон. Тяжелый урон будет нанесен авиакомпаниям, отелям, курортам, гидам", - отмечает газета.
Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что вспышка коронавируса в китайском Ухане может серьезно повлиять на конъюнктуру мирового туристического рынка и российскую туротрасль, так как в мире на долю путешественников из КНР приходится 11% международных прибытий, а в РФ - 18%.
В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса. На данный момент общее число заболевших в КНР приближается к трем тысячам, еще почти четыре тысячи находятся под наблюдением. Скончалось 80 человек.
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