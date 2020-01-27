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Дальнее зарубежье 27.01.2020 20:31

Туриндустрия Таиланда потеряет свыше $3 миллиардов из-за китайского коронавируса

Туриндустрия Таиланда потеряет свыше $3 миллиардов доходов из-за резкого сокращения числа китайских туристов, сообщает в понедельник Bangkok Post.

"Вспышка смертельно опасного вируса в Китае окажет прямое влияние на экономику Таиланда. Из-за резкого сокращения числа китайских туристов туриндустрия страны потеряет от 80 до 100 млрд бат ($2,6-3,2 млрд). Экономический рост в 2020 году сократится на 0,5-0,7%", - пишет издание.

Китайские власти с 24 января запретили местным туроператорам и турагентствам продавать туры по стране и за рубеж. "Запрет продлится до конца марта - для Таиланда этот как раз высокий сезон. Тяжелый урон будет нанесен авиакомпаниям, отелям, курортам, гидам", - отмечает газета.

Ранее глава Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько сообщил порталу "Интерфакс-Туризм", что вспышка коронавируса в китайском Ухане может серьезно повлиять на конъюнктуру мирового туристического рынка и российскую туротрасль, так как в мире на долю путешественников из КНР приходится 11% международных прибытий, а в РФ - 18%.

В декабре прошлого года в Ухане (китайская провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал новый вид коронавируса. На данный момент общее число заболевших в КНР приближается к трем тысячам, еще почти четыре тысячи находятся под наблюдением. Скончалось 80 человек.

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Тэги: ТАИЛАНД, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ТУРИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]