Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8748 RUR   0.0273 GBR   2.22 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.19 -1.40 Brent 60.69 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.01.2020 21:12

В китайской гостинице изолированным из-за коронавируса постояльцам еду начнет развозить робот - СМИ

Одна из гостиниц в городе Ханчжоу на востоке Китая начнет доставлять еду постояльцам при помощи робота из-за вспышки коронавируса, сообщают китайские СМИ.

По данным газеты Global Times, в 16-этажной гостинице находятся более 200 человек, летевших на одном рейсе с пассажирами из Уханя. Их изолировали на две недели в качестве меры предосторожности. Название гостиницы китайские СМИ не приводят. Использовать робота для доставки еды в ней начнут со вторника, отмечает Global Times.

В Twitter газеты опубликована видеозапись, на которой черно-белый робот подъезжает к дверям номеров, а постояльцы, на некоторых из которых надеты медицинские маски, забирают у него пакеты с едой. Издание не уточняет, когда было снято видео.

Вспышка нового типа коронавируса была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря.

Как сообщал госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]