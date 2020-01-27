Премьер Словении объявил об отставке, призвав к досрочным выборам

Премьер-министр Словении Марьян Шарец объявил, что он покинет свой пост, и призвал провести в стране досрочные выборы, сообщает в понедельник Bloomberg.
"С такой коалицией и такой ситуацией в парламенте было невозможно реализовывать ожидания людей. Поэтому я считаю лучшим вариантом досрочные выборы", - сказал Шарец журналистам.
Шарец, по данным радиостанции "Дойче велле", уже подал прошение об отставке парламенту страны, после чего пообещал начать переговоры о новой правящей коалиции.
Правительственная коалиция находится в шатком положении с ноября, когда поддерживать ее отказалась одна из словенских партий. Теперь партии не хватает трех голосов для большинства в парламенте, и ей приходится полагаться на поддержку оппозиции при принятии законов, отмечает Bloomberg.
Таким образом, к власти в Словении может прийти уже шестое правительство за 10 лет. Выборы, как ожидает Bloomberg, могут пройти уже в апреле.
Шарец занимал пост премьер-министра Словении с 2018 года. Прежде он работал на телевидении и снимался в комедийном амплуа, а также был журналистом и редактором.
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