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Премьер Словении объявил об отставке, призвав к досрочным выборам

Премьер-министр Словении Марьян Шарец объявил, что он покинет свой пост, и призвал провести в стране досрочные выборы, сообщает в понедельник Bloomberg.

"С такой коалицией и такой ситуацией в парламенте было невозможно реализовывать ожидания людей. Поэтому я считаю лучшим вариантом досрочные выборы", - сказал Шарец журналистам.

Шарец, по данным радиостанции "Дойче велле", уже подал прошение об отставке парламенту страны, после чего пообещал начать переговоры о новой правящей коалиции.

Правительственная коалиция находится в шатком положении с ноября, когда поддерживать ее отказалась одна из словенских партий. Теперь партии не хватает трех голосов для большинства в парламенте, и ей приходится полагаться на поддержку оппозиции при принятии законов, отмечает Bloomberg.

Таким образом, к власти в Словении может прийти уже шестое правительство за 10 лет. Выборы, как ожидает Bloomberg, могут пройти уже в апреле.

Шарец занимал пост премьер-министра Словении с 2018 года. Прежде он работал на телевидении и снимался в комедийном амплуа, а также был журналистом и редактором.

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Тэги: СЛОВЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]