Нефть дешевеет более чем на 2%, Brent на уровне $59,43 за баррель

Цены на нефть снижаются более чем на 2% в ходе торгов в понедельник, при этом в определенный момент сессии котировки опустились до минимума более чем за три месяца на опасениях снижения спроса из-за вспышки пневмонии в Китае, возбудителем которой стал ранее неизвестный коронавирус.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:20 составляет $59,43 за баррель, что на $1,26 (2,08%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $1,32 (2,44%) - до $52,8 за баррель.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились около 2,8 тыс. человек, 80 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия и Франция.

Столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае с атипичной пневмонией (SARS) в 2003 году, может стать причиной снижения глобального спроса на нефть на 260 тыс. баррелей в сутки в 2020 году, причем примерно на 66% это будет обусловлено спадом спроса на авиатопливо, прогнозирует Goldman Sachs. В результате нефть может подешеветь на $2,9 за баррель, ожидают эксперты банка.

Тем временем Саудовская Аравия заявила, что ожидает "очень ограниченных последствий" для объема потребления нефти.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что его страна внимательно следит за ситуацией, оценивая последствия, как для китайской экономики, так и для нефтяного рынка. Он отметил, что "чрезмерный пессимизм" отмечался в случае SARS в 2003 году, однако тогда "не произошло существенного снижения спроса на нефть".

"Нынешнее влияние на мировые рынки, включая нефть и другие сырьевые товары, вызвано, в первую очередь, психологическими факторами и очень негативными ожиданиями некоторых игроков, несмотря на очень ограниченное влияние на мировой спрос на нефть", - заявил он.