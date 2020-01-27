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Трамп обещает Пекину любую помощь и "необыкновенных экспертов" в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе против распространения коронавируса.

"Мы предложили Китаю и председателю Си любую помощь, которая может быть необходима. У нас есть необыкновенные эксперты ", - написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что США находятся в постоянном контакте с Китаем по ситуации, связанной с коронавирусом.

Как сообщал госкомитет КНР по вопросам здравоохранения, за последние сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число умерших достигло 80. Все новые случаи летального исхода приходятся на провинцию Хубэй.

Всего по состоянию на 00:00 часов понедельника число пораженных новым коронавирусом достигло в стране 2 тыс. 794 человек, увеличившись за сутки на 769 выявленных случаев. Под подозрением на наличие заболевания находятся более 3,8 тыс. человек.

На территориях за пределами материковой части страны восемь случаев заболевания обнаружены в Гонконге, пять - в Макао, четыре - на Тайване.

Кроме того, по данным Госкомздрава КНР, семь случаев заболевания выявлены в Таиланде, пять - в Австралии, четыре - в Сингапуре, по три - в Японии, США, Малайзии и Франции, два - во Вьетнаме, один - в Непале. Также поступают сообщения о двух заболевших в Канаде.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, КИТАЙ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]