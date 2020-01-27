Зариф назвал расизмом запуск евротройкой механизма урегулирования споров в рамках СВПД

Глава МИД Ирана Джавад Зариф подверг критике "евротройку" - Великобританию, Францию и ФРГ - в связи с запуском механизма урегулирования споров для рассмотрения вопроса реализации обязательств Тегерана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Выступая по иранскому телевидению, Зариф заявил, что в свете "неоднократных нарушений со стороны Соединенных Штатов и Европы у Ирана нет права применить статью 36 соглашения (о механизме урегулирования споров - ИФ), несмотря на несколько письменных уведомлений европейским официальным лицам".

"Мы с таким расизмом не смиримся", - сказал министр. Зариф не уточнил, почему у Ирана нет этого права, и не привел подробностей, касающихся этих письменных уведомлений относительно СВПД.

Кроме того, по данным агентства "Тасним", Зариф раскритиковал администрацию США за угрозы ударов по иранским культурным объектам.

"Сегодня вместе с распространением экстремистского и расистского национализма на Западе мы становимся свидетелями все более заметного роста роли демагогов, которые издеваются над человеческой цивилизацией и культурой наперекор всем законным и моральным принципам, оскорбляют религиозные ценности и веру миллионов людей, сжигают их священные книги, прикладывают все силы, чтобы разжечь ненависть, насилие и войны", - сказал Зариф.

СВПД был одобрен 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. 8 мая 2019 года США по решению президента Дональда Трампа вышли из сделки и возобновили действие санкций в отношении Ирана.

Тегеран ровно через год объявил о поэтапном сокращении своих обязательств по СВПД, пока европейские страны не выполнят свою часть обязательств и не обеспечат закупки иранской нефти в обход американских санкций.

В январе Германия, Франция и Великобритания объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках СВПД.