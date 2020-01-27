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В Пекине зафиксировали первый случай смерти пациента от нового коронавируса

Власти Китая сообщили о первом случае смерти пациента в столице страны от нового коронавируса, пишет Global Times.

Кроме того, медики за последние часы выявили в столице восемь новых случаев заболевания людей этим вирусом.

Ранее Global Times сообщала о 68 заболевших в Пекине.

Таким образом, число людей, умерших от коронавируса, превысило 80.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, СТОЛИЦА, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]