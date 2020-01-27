В Пекине зафиксировали первый случай смерти пациента от нового коронавируса

Власти Китая сообщили о первом случае смерти пациента в столице страны от нового коронавируса, пишет Global Times.

Кроме того, медики за последние часы выявили в столице восемь новых случаев заболевания людей этим вирусом.

Ранее Global Times сообщала о 68 заболевших в Пекине.

Таким образом, число людей, умерших от коронавируса, превысило 80.