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Дальнее зарубежье 27.01.2020 21:30

Трамп назвал план по урегулированию на Ближнем Востоке "шансом на мир"

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что разработанный его администрацией план по урегулированию на Ближнем Востоке является "шансом на мир".

"Мир на Ближнем Востоке - это то, чего они пытались достичь долгие годы. Это (план - ИФ) возможность. Я думаю, есть шанс", - цитирует Трампа газета "Едиот ахронот".

Сам Трамп заявил в Белом доме журналистам, что рассчитывает на поддержку Израилем его плана. Так же он не исключил, что план придется по душе и палестинца. "Если они одобрят план, то это хорошо. Если же нет - жизнь продолжается", - сказал президент.

В Вашингтоне в настоящее время продолжается встреча Трампа и Нетаньяху.

Согласно информации американских журналистов, Трамп пообещал обнародовать план во вторник около 20:00 мск.

"Завтра в 12 часов, в полдень мы объявим план", - сказал он журналистам.

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ТРАМП, ПЛАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]