До пяти человек были на борту военного самолета США, потерпевшего крушение в Афганистане

На востоке Афганистана потерпел крушение самолет ВВС США, обеспечивавший связь, на его борту находились до пяти человек, сообщает в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По его словам, свидетельств того, что самолет Bombardier E-11A был сбит - нет. Неясно, есть ли выжившие среди тех, кто находился на борту, отмечает телеканал.
Ранее СМИ со ссылкой на заявление представителя движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за сбитый американский военный самолет в небе над провинцией Газни. Талибы утверждают, что это привело к гибели "многочисленных" военнослужащих США.
Затем СМИ сообщили, что представитель "Талибан" только сообщил о крушении американского самолета и не утверждал, что летательный аппарат был сбит.
При этом местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.
В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате.
В Центральном командовании США заявили, что следят за ситуацией.
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