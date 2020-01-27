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До пяти человек были на борту военного самолета США, потерпевшего крушение в Афганистане

На востоке Афганистана потерпел крушение самолет ВВС США, обеспечивавший связь, на его борту находились до пяти человек, сообщает в понедельник телеканал Fox News со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, свидетельств того, что самолет Bombardier E-11A был сбит - нет. Неясно, есть ли выжившие среди тех, кто находился на борту, отмечает телеканал.

Ранее СМИ со ссылкой на заявление представителя движения "Талибан" (запрещено в РФ) сообщили, что группировка взяла на себя ответственность за сбитый американский военный самолет в небе над провинцией Газни. Талибы утверждают, что это привело к гибели "многочисленных" военнослужащих США.

Затем СМИ сообщили, что представитель "Талибан" только сообщил о крушении американского самолета и не утверждал, что летательный аппарат был сбит.

При этом местный журналист, находящийся близ места крушения, сообщил Associated Press, что видел обгоревшие обломки самолета и тела двух человек.

В соцсетях публикуют видео, на которых видны обломки самолета Bombardier E-11A, используемого американской армией. Пользователи соцсетей заверяют, что речь идет именно о разбившемся в понедельник летательном аппарате.

В Центральном командовании США заявили, что следят за ситуацией.

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Тэги: США, АФГАНИСТАН, САМОЛЕТ, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]