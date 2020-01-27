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Дальнее зарубежье 27.01.2020 21:24

В работе YouTube зафиксированы сбои

Пользователи видеосервиса YouTube сообщают о сбоях в работе сайта, следует из данных интернет-сервиса Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Жалобы начали поступать в понедельник около 18:14 мск.

Наибольшее количество проблем испытывают пользователи из США, Японии, Европы и Южной Америки. В России жалобы поступают преимущественно из Москвы, следует из данных сервиса.

По данным Downdetector, 48% пользователей жалуются на сбои в работе сайта, 38% - на проблемы с просмотром видео, 13% - на проблемы со входом в личные аккаунты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, YOUTUBE, СБОЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]