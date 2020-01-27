Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8748 RUR   0.0273 GBR   2.22 TRY   0.2858

Цена на нефть

    $/bbl WTI 54.19 -1.40 Brent 60.69 -1.35

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.01.2020 22:10

Сирийские военные взяли под контроль населенные пункты к югу от Маарат ан-Нумана

Сирийские правительственные войска в понедельник взяли под контроль три населенных пункта, расположенных к югу от города Маарат ан-Нуман (провинция Идлиб), сообщает портал "Аль-Масдар".

Этого удалось добиться в ходе операции бойцов 25-й дивизии сил специального назначения. Она специализируется как раз на наступательных операциях.

Таким образом, сирийская армия контролирует почти все населенные пункты к югу от Маарат ан-Нумана.

Считается, что удерживаемый противниками Дамаска Маарат ан-Нуман - стратегически важный город. В частности, через него проходит автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ИДЛИБ, БОИ


Похожие новости


Глава МИД Турции обвинил Дамаск в нарушении режима прекращения огня в Идлибе Эрдоган грозит продолжить операцию в Сирии в случае сохранения угроз Более 235 тыс. человек бежали из Идлиба за последние две недели - ООН В Турцию из Идлиба бежали 50 тыс. сирийцев, Анкара не видит помощи международного сообщества в вопросе беженцев - Эрдоган Турция предотвратила гуманитарную катастрофу в Идлибе - Эрдоган Турция, РФ и Иран совместными силами готовы бороться с террористами в сирийской провинции Идлиб - Эрдоган

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]