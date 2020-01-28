В Армении полиция задержала пятерых оппозиционных активистов, двое из них подозреваются в незаконном хранении оружия

Полиция Армении во вторник задержала еще двух активистов оппозиционного движения "Адеквад" Григора Минасяна и Азата Адамяна, сообщил журналистам глава общественной организации "Общественное сознание" Нарек Самсонян.

Ранее сообщалось, что в Ереване во вторник были задержаны лидер оппозиционного общественно-политического движения "ВЕТО" Нарек Малян и руководитель оппозиционного движения "Адеквад" Артур Даниелян, а также член этой организации Константин Тер-Накалян.

"Нарек Малян и Константин Тер-Накалян задержаны по подозрению в незаконном хранении или ношении оружия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.

Адвокат Маляна Рубен Меликян сообщил журналистам, что при задержании у оппозиционера оружия не было.

Лидер "ВЕТО" известен в Армении борьбой против деятельности в республике Фонда открытого общества (Фонд Сороса).

До прихода к власти в Армении нынешнего главы правительства страны Никола Пашиняна Малян был советником начальника армянской полиции Владимира Гаспаряна.

Тер-Накалян является редактором армянского новостного интернет-агрегатора "Блогньюз".

Между тем у здания полиции в Ереване собрались активисты и оппозиционные политики, которые заявляют, что власти Армении пытаются задержаниями оппозиционеров оказать на них давление.

"Руководство Армении пытается скрыть или отвлечь внимание общественности от своих политических фиаско. Мы поднимем этот вопрос на международном уровне. Это очевидные политические преследования оппонентов", - заявил журналистам зампред бывшей правящей в стране Республиканской партии Армении Армен Ашотян.