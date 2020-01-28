Бали прервал авиасообщение с Уханем, случаев коронавируса на острове не зафиксировано

Авиасообщение острова Бали в Индонезии с китайским городом Ухань, где произошла эпидемия пневмонии, прервано до апреля 2020 года, сообщает министерство туризма страны.

"На Бали и других островах Индонезии не зарегистрировано ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Все рейсы, связывающие Ухань и Денпасар, отменены до следующих распоряжений министерства транспорта, предварительно до апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Минтуризма продолжает тщательный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.