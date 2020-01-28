Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8738 RUR   0.027 GBR   2.2196 TRY   0.286

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.14 -1.05 Brent 59.32 -1.37

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.01.2020 18:32

Бали прервал авиасообщение с Уханем, случаев коронавируса на острове не зафиксировано

Авиасообщение острова Бали в Индонезии с китайским городом Ухань, где произошла эпидемия пневмонии, прервано до апреля 2020 года, сообщает министерство туризма страны.

"На Бали и других островах Индонезии не зарегистрировано ни одного случая заболевания китайским коронавирусом. Все рейсы, связывающие Ухань и Денпасар, отменены до следующих распоряжений министерства транспорта, предварительно до апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Минтуризма продолжает тщательный мониторинг эпидемиологической ситуации в стране.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, КИТАЙ, АВИАСООБЩЕНИЕ, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Китай отправил двух панд в Индонезию в рамках "панда-дипломатии"

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]