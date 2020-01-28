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Дальнее зарубежье 28.01.2020 18:44

Нетаньяху едет в Москву обсуждать с Путиным план Трампа - Bloomberg

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в среду отправится в Россию, чтобы обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным предлагаемый лидером США Дональдом Трампом план ближневосточного урегулирования, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя израильского премьера.

Переговоры должны пройти в Москве.

В свою очередь, издание "Джерузалем пост" отмечает, что Нетаньяху сделает остановку в Москве на пути из США в Израиль. По данным издания, Нетаньяху и Путин на встрече будут обсуждать развитие событий в дипломатической сфере и "сделку века" - так СМИ называют план Трампа по ближневосточному урегулированию.

Некоторые израильские СМИ при этом предположили, что визит Нетаньяху приведет к освобождению осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар.

В полдень вторника по местному времени в Вашингтоне (20:00 мск) президент США Дональд Трамп обнародует план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, который он назвал "шансом на мир". Разработкой плана несколько лет подряд занимались сотрудники администрации Трампа, причем его экономическая часть была обнародована в 2019 году.

Президент США заявлял, что рассчитывает на поддержку Израилем его плана. Он не исключил, что план придется по душе палестинцам. Однако глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас и другие палестинские официальные лица неоднократно критиковали этот план.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ПУТИН, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]