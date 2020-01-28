Белоруссия не планирует закрывать границы в связи с коронавирусом - МИД

Белоруссия не рассматривает вопрос о закрытии госграницы в связи с распространением в мире коронавируса, заявил заместитель начальника управления Азии и Африки МИД республики Игорь Белый.

"Мы не рассматриваем вопрос о том, чтобы закрывать границу", - сказал Белый на пресс-конференции во вторник в Минске.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, МИД и белорусские загранучреждения в Китае отслеживают ситуацию с коронавирусом. "Они находятся в тесном контакте как с белорусскими гражданами, так и с властями Китая. Что касается помощи, то каждому гражданину, который выразит желание выехать из Китая, будет оказано необходимое содействие. Если говорить о провинции Хубэй, то там находятся всего девять белорусских граждан. С пятью установлен контакт, и два гражданина выразили желание покинуть эту провинцию", - отметил Белый.

Вместе с тем он сообщил, что не может назвать точное количество белорусских граждан, которые находятся в Китае, поскольку они прибыли в эту страну как в рамках организованных туров, так и в рамках индивидуальных поездок.

В свою очередь заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной сообщил, что ведомство не будет запрещать турфирмам продажу туров в Китай. "Мы не можем нарушить Конституцию и ограничить свободное передвижение граждан как внутри страны, так и за рубежом. Это ограничение может быть введено только по рекомендации ВОЗ или ООН. Таких рекомендаций на сегодня нет", - сказал Портной.

Вместе с тем, продолжил он, министерство выступит с рекомендацией гражданам не посещать страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Портной также сообщил, что белорусы не отказываются в массовом порядке от поездок в Китай, в том числе и по турпутевкам. "Официальных заявлений от физлиц поступило пять об аннулировании туров и возврате денежных средств. На сегодня персонально с каждым работает юрист", - подчеркнул замглавы Минспорттуризма.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.