Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8738 RUR   0.027 GBR   2.2196 TRY   0.286

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.14 -1.05 Brent 59.32 -1.37

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.01.2020 19:40

Великобритания позволит Huawei участвовать в проектах развертывания сетей 5G

Правительство Великобритании дало согласие на участие китайской компании Huawei в создании британских сетей 5G, однако с рядом ограничений, сообщила во вторник британская телерадиокорпорация BBC.

В частности, компании нельзя будет поставлять оборудование для обслуживания "особо важных составляющих" сетей 5G.

Также на продукцию Huawei должно будет приходиться не более 35% от используемого в сетях оборудования. Кроме этого, компании запрещено работать в районах, примыкающих к британским военным базам и ядерным объектам.

Накануне сообщалось, что Совет национальной безопасности Великобритании должен во вторник принять решение по поводу возможного участия Huawei в проекте 5G.

В то же время госсекретарь США Майк Помпео, который должен в среду провести переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, утверждал, что если Лондон позволит Huawei развивать сети 5G, то суверенитет Великобритании окажется под угрозой.

В свою очередь сенатор-республиканец Марко Рубио говорил британскому изданию The Telegraph, что США будут вынуждены проанализировать отношения с Великобританией в сфере разведки в том случае, если Лондон допустит компанию Huawei к 5G.

В 2019 году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем, для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Австралия ранее запретила использовать оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Соединенные Штаты обвиняют в шпионаже, для своей сети 5G. Аналогичных шагов администрация США добивается от всех своих союзников и партнеров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, HUAWEI, 5G, РАЗРЕШЕНИЕ


Похожие новости


Участие Huawei в развитии 5G в Британии поставит под вопрос отношения Вашингтона и Лондона в сфере разведки - сенатор США Премьер Мэй разрешила компании Huawei участвовать в создании сети 5G - газета Honor представил новый флагманский смартфон с функцией ИИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]