Европейский механизм гражданской защиты готов помогать в ситуации с коронавирусом - представитель ЕК

Центр по координации чрезвычайной помощи Евросоюза в связи с распространением коронавируса обсуждает с государствами-членами ЕС срочные меры, в частности, возможное использование европейского механизма гражданской защиты, сообщил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари.

"На случай, если такая необходимость возникнет. Если об этом попросит одно из наших государств-членов", - уточнил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Он объяснил, что помощь оказывается через участие государств-членов ЕС. В частности, речь идет о логистической помощи для транспортировки вакцины и медицинского оборудования между государствами-членами. Механизм может также помочь в доставке специализированного оборудования для выявления вируса, например, камер термического изображения.

"Но самое главное - этот механизм может использоваться для репатриации европейских сограждан, которые в настоящее время находятся в Китае", - отметил представитель ЕК.

В ответ на дополнительный вопрос он пояснил, что пока не принято никаких общеевропейских решений по эвакуации из Китая. Но это не мешает государствам-членам принимать соответствующие решения на национальных уровнях.

Уйвари также сообщил, что просьб от государств-членов к Еврокомиссии об эвакуации своих граждан пока не поступало.

Представитель ЕК счел необходимым объяснить, что вообще страны, которые окажутся затронутыми чрезвычайной ситуацией, "могут просить помощь у европейского механизма гражданской защиты".

"Соответствующим странам надлежит сформулировать официальную просьбу о помощи", - сказал пресс-секретарь.

Далее Еврокомиссия обеспечивает координационную роль, она помогает доставлять помощь из государства-члена ЕС в страну, испытывающую проблемы, содействуя транспортом и софинансированием. Все это через европейский механизм гражданской защиты, отметил представитель ЕК.

Ожидается, что в среду вопрос о мерах ЕС в условиях распространения коронавируса в мире обсудит Европейская комиссия на основе сообщения члена ЕК по здравоохранению Стеллы Кириакидис.