Вопрос компенсации Белоруссии за "грязную нефть" находится в подвешенном состоянии, "Транснефть" ждет документальных подтверждений размера ущерба, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев.

Он также сообщил, что переговоры "Транснефти" и "Роснефти" по компенсации за "грязную нефть" носят предварительный характер.

По словам Токарева, "Транснефть" продолжает консультации с польскими партнерами и "Сургутнефтегазом"по компенсациям за "грязную нефть".