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ТЭК 28.01.2020 17:52

Вопрос компенсации Минску за "грязную нефть" подвис до подтверждения размера ущерба, переговоры с Роснефтью носят предварительный характер

Вопрос компенсации Белоруссии за "грязную нефть" находится в подвешенном состоянии, "Транснефть" ждет документальных подтверждений размера ущерба, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев.

Он также сообщил, что переговоры "Транснефти" и "Роснефти" по компенсации за "грязную нефть" носят предварительный характер.

По словам Токарева, "Транснефть" продолжает консультации с польскими партнерами и "Сургутнефтегазом"по компенсациям за "грязную нефть".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ДРУЖБА, ЗАГРЯЗНЕНИЕ, КОМПЕНСАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]