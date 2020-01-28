Вопрос компенсации Белоруссии за "грязную нефть" находится в подвешенном состоянии, "Транснефть" ждет документальных подтверждений размера ущерба, сообщил "Интерфаксу" глава компании Николай Токарев.
Он также сообщил, что переговоры "Транснефти" и "Роснефти" по компенсации за "грязную нефть" носят предварительный характер.
По словам Токарева, "Транснефть" продолжает консультации с польскими партнерами и "Сургутнефтегазом"по компенсациям за "грязную нефть".
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