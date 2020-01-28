Fitch подтвердил рейтинг SOCAR на уровне BB+

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента азербайджанской компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) на уровне "BB+", сообщается в пресс-релизе агентства.
Прогноз рейтинга подтвержден как "стабильный".
Краткосрочный РДЭ SOCAR подтвержден на уровне "B", а приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BВ+».
Fitch отмечает, что рейтинг SOCAR соответствует суверенному рейтингу Азербайджана.
«Рейтинг SOCAR совпадает с рейтингом Азербайджана, учитывая тесные связи государства и компании. Большинство нефтегазовых проектов в Азербайджане реализуются как концессии, где у SOCAR есть миноритарная доля, и где компания представляет государство. Кроме того, SOCAR участвует в некоторых других крупных энергетических проектах, продвигаемых Азербайджаном, таких как Южный газовый коридор (ЮГК). Кроме того, государство гарантирует 9% долга компании и вливает капитал для покрытия дефицита денежных средств», - говорится в пресс-релизе.
По данным Fitch Ratings, налоги, выплаченные SOCAR, составили около 10% доходов госбюджета Азербайджана в 2018 году, доходы от продажи доли государства в прибыльной нефти, подлежащие перечислению в Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР), составляли почти 80% госдоходов (65% в 2017 году). Данный рост был обусловлен повышением мировых цен на нефть в 2018 году.
Аналитики Fitch Ratings отмечают, что улучшение рейтингов SOCAR станет возможно, в первую очередь, благодаря повышению странового рейтинга и автономного кредитного профиля. В тоже время снижение рейтинга Азербайджана может негативно отразиться на рейтинге SOCAR.
А.Мамедов
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