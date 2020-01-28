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Финансы 28.01.2020 18:25

Yelo Bank увеличил в 2019г активы на 16,2%

Азербайджанский Yelo Bank (ранее ИКБ «Никойл»), контролируемый главой российской НК «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым, увеличил в 2019 году активы на 16,23% - до 484 млн 727,21 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2019 года составил 304 млн 348,15 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2018г на 7,6%).

Как отметили в Yelo Bank, в 2019 году банк раcширил cпектр уcлуг для клиентов, в том чиcле, начал кредитование микро предприятий. За отчетный год Yelo Bank выдал примерно 7,4 тыс. микрокредитов на общую cумму 44,8 млн манатов. В целом, бизнеc- кредитов было выдано на cумму 86,4 млн манатов.

Обязательства банка на конец 2019 года составляют 417 млн 535,29 тыс. манатов (рост на 18,8%).

Депозиты в банке на начало 2020 года равны 314 млн 245,87 манатов (рост на 37,4%).

Капитал банка на 31 декабря 2019 года составил 67 млн 191,92 тыс. манатов (рост на 2,3%), уставный капитал - 348 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в 2019 году составила 68,74 тыс. манатов (2018 год банк завершил с убытком в 135 млн 200,64 тыс. манатов – ИФ).

«Прошлый год для банка значителен не только началом процесса ребрендинга, но и институциональным развитием, значительным увеличением квалифицированных кадров и улучшением основных бизнес показателей. Впервые за последние годы банк вышел на прибыль, что весьма приятно для нас. По международным стандартам финансовой отчетности прибыль будет еще выше. В 2020 году основными приоритетами являются трансформация бизнес-процеccов банка для становления стандарта услуг и обеспечения устойчивого долгосрочного результата", - сказал председатель правления Yelo Bank Николоз Шургаиа, слова которого приводятся в сообщении банка.

Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года. Основным акционером банка является Topaz Investment.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]