Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8738 RUR   0.027 GBR   2.2196 TRY   0.286

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.14 -1.05 Brent 59.32 -1.37

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 28.01.2020 18:34

Число клубов в APL может увеличиться до 10 - генсек AFFA

Число команд, участвующих в чемпионате Азербайджана по футболу (APL), может увеличиться до 10 клубов, заявил генсек и исполняющий вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) Эльхан Мамедов на пресс-конференции во вторник.

«Наша цель – увеличить число клубов в чемпионате с 8 до 10 команд», - отметил Мамедов.

Новый вице-президент AFFA Вагиф Садыхов, в свою очередь, отметил, что вопрос увеличения клубов в чемпионате был поддержан президентом AFFA Ровнагом Абдуллаевым на заседании Исполкома Ассоциации во вторник.

«Мы постараемся, чтобы число команд в APL увеличилось, охватить регионы страны. Это послужит развитию футбола в регионах», - подчеркнул Садыхов.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЧЕМПИОНАТ, КЛУБЫ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]