Число клубов в APL может увеличиться до 10 - генсек AFFA

Число команд, участвующих в чемпионате Азербайджана по футболу (APL), может увеличиться до 10 клубов, заявил генсек и исполняющий вице-президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (AFFA) Эльхан Мамедов на пресс-конференции во вторник.
«Наша цель – увеличить число клубов в чемпионате с 8 до 10 команд», - отметил Мамедов.
Новый вице-президент AFFA Вагиф Садыхов, в свою очередь, отметил, что вопрос увеличения клубов в чемпионате был поддержан президентом AFFA Ровнагом Абдуллаевым на заседании Исполкома Ассоциации во вторник.
«Мы постараемся, чтобы число команд в APL увеличилось, охватить регионы страны. Это послужит развитию футбола в регионах», - подчеркнул Садыхов.
Х.Насирзаде
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