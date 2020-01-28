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Дальнее зарубежье 28.01.2020 18:41

Си Цзиньпин пообещал главе ВОЗ, что Китай победит коронавирус

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом выразил уверенность в том, что Китай сумеет остановить распространение коронавируса, сообщает телеканал CGTN.

По его данным, глава ВОЗ "со своей стороны высоко оценил быструю идентификацию последовательности генома и серию мер, направленных на то, чтобы обуздать вспышку вируса".

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне. Сам Гебрейесус в настоящее время находится с визитом в Китае.

На настоящий момент более 100 человек погибли после заражения вирусом.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ВОЗ, ВИРУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]