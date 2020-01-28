Си Цзиньпин пообещал главе ВОЗ, что Китай победит коронавирус

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Адханом выразил уверенность в том, что Китай сумеет остановить распространение коронавируса, сообщает телеканал CGTN.
По его данным, глава ВОЗ "со своей стороны высоко оценил быструю идентификацию последовательности генома и серию мер, направленных на то, чтобы обуздать вспышку вируса".
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне. Сам Гебрейесус в настоящее время находится с визитом в Китае.
На настоящий момент более 100 человек погибли после заражения вирусом.
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