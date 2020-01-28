SOCAR получит дивиденды от деятельности НПЗ STAR в Турции не ранее 2022г – Fitch

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает, что SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджан, ГНКАР) может начать получить дивиденды от деятельности НПЗ STAR, контролируемого компанией SOCAR Turkye Enerji, не ранее 2022 года.
«Мы ожидаем, что до начала выплат дивидендов проект, в первую очередь, покроет задолженность по операционным денежным потокам. Мы не ожидаем получения SOCAR дивидендов от НПЗ STAR в Турции, как минимум до 2022 года», - отмечается в пресс-релизе агентства.
НПЗ STAR введен в эксплуатацию 19 октября 2018 года и рассчитан на переработку таких сортов нефти как Azeri Light, Kerkuk и Urals. Завод рассчитан на ежегодное производство 1,6 млн тонн нафты, 1,6 млн тонн реактивного топлива, 4,8 млн тонн дизельного топлива с очень низким содержанием серы, 700 тыс. тонн нефтяного кокса, 420 тыс. тонн смешанного ксилола, 480 тыс. тонн риформата и 160 тыс. тонн серы.
Деятельность НПЗ обеспечивает сырьем нефтехимический комплекс Petkim и создаст условия для выхода SOCAR на средиземноморский рынок со своим дизтопливом и авиакеросином, а также сырьем для химической промышленности.
SOCAR в строительство НПЗ "STAR" инвестировала $6,3 млрд. В ближайшие годы вложит еще порядка $700 млн.
SOCAR ожидает ежегодный доход от деятельности НПЗ "STAR" в размере $500 млн.
А.Мамедов
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