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ТЭК 28.01.2020 19:11

Капвложения SOCAR до 2023г составят $8,2 млрд – Fitch

Капитальные вложения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 2019-2022гг оцениваются в 14 млрд манатов ($8,2 млрд по текущему курсу), сообщает агентство Fitch.

"Капвложения компании в 2019-2022гг составят 14 млрд манатов при стабильном курсе в 1,7 манат/1USD в этот период", - отмечается в пресс-релизе агентства.

По прогнозам Fitch, средняя цена на нефть в 2020 году составит $62,5 за баррель, $60 за баррель – в 2021 году, $57,5 за баррель – в 2022 году.

Аналитики Fitch отмечают, что по состоянию на 30 июня 2019 года ликвидность SOCAR составила 7,6 млрд манатов против 4,2 млрд манатов краткосрочной задолженности и текущей части долгосрочных заимствований.

«Ликвидность включала в себя денежные средства и их эквиваленты в размере 6 млрд манатов, а также 1,5 млрд манатов неиспользованных кредитных линий, связанных с модернизацией на НПЗ имени Гейдара Алиева. Основная часть краткосрочных долговых обязательств была сформирована в долларах США и связана с торговым подразделением SOCAR (SOCAR-Trading – ИФ), турецкой нефтехимической дочерней компанией Petkim и материнской компанией. Ликвидность может оказаться под некоторым давлением ввиду прогноза по свободному денежному потоку на 2019-2020 годы. Тем не менее, мы ожидаем, что государство будет покрывать любые разрывы ликвидности посредством вливаний капитала», - отмечают эксперты агентства.

По оценкам Fitch в 2019-2022гг инвестиции SOCAR в совместные предприятия составят 800 млн манатов.

А. Мамедов

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Тэги: FITCH, SOCAR, КАПВЛОЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]