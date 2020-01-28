Капвложения SOCAR до 2023г составят $8,2 млрд – Fitch

Капитальные вложения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 2019-2022гг оцениваются в 14 млрд манатов ($8,2 млрд по текущему курсу), сообщает агентство Fitch.
"Капвложения компании в 2019-2022гг составят 14 млрд манатов при стабильном курсе в 1,7 манат/1USD в этот период", - отмечается в пресс-релизе агентства.
По прогнозам Fitch, средняя цена на нефть в 2020 году составит $62,5 за баррель, $60 за баррель – в 2021 году, $57,5 за баррель – в 2022 году.
Аналитики Fitch отмечают, что по состоянию на 30 июня 2019 года ликвидность SOCAR составила 7,6 млрд манатов против 4,2 млрд манатов краткосрочной задолженности и текущей части долгосрочных заимствований.
«Ликвидность включала в себя денежные средства и их эквиваленты в размере 6 млрд манатов, а также 1,5 млрд манатов неиспользованных кредитных линий, связанных с модернизацией на НПЗ имени Гейдара Алиева. Основная часть краткосрочных долговых обязательств была сформирована в долларах США и связана с торговым подразделением SOCAR (SOCAR-Trading – ИФ), турецкой нефтехимической дочерней компанией Petkim и материнской компанией. Ликвидность может оказаться под некоторым давлением ввиду прогноза по свободному денежному потоку на 2019-2020 годы. Тем не менее, мы ожидаем, что государство будет покрывать любые разрывы ликвидности посредством вливаний капитала», - отмечают эксперты агентства.
По оценкам Fitch в 2019-2022гг инвестиции SOCAR в совместные предприятия составят 800 млн манатов.
А. Мамедов
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