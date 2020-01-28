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Регион 28.01.2020 20:34

Сирийские правительственные силы заняли город Маарат ан-Нуман в провинции Идлиб

Бойцы сирийской правительственной армии во вторник взяли под контроль стратегически важный город Маарат ан-Нуман (провинция Идлиб), сообщает портал "Аль-Масдар".

Кроме того, им удалось выбить экстремистов и с бывшей военной базы Вади ад-Дейф, также расположенной в этой провинции.

По информации портала, оборонявшие город экстремисты решили не продолжать бои за него и отступили. В результате в Маарат ан-Нуман вошли бойцы 25-й дивизии сил специального назначения армии Сирии.

Таким образом, правительственные войска восстановили контроль над городом, который еще в 2012 году был захвачен вооруженными сторонниками сирийской оппозиции. Позже он перешел под контроль экстремистов.

Через Маарат ан-Нуман проходит автомагистраль, связывающая Дамаск с Алеппо. Кроме того, город считался важным оплотом противников Дамаска.

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Тэги: СИРИЯ, АРМИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]