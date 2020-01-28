Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус на Украине не подтвердились

Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус на Украине не нашли подтверждения, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В, сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин.
"В Украине известно о четырех случаях подозрения на китайский коронавирус. Все четыре случая были исключены лабораторно. Во всех случаях подтвердился грипп А или В, которые протекали в тяжелой форме", - сказал Кузин на брифинге в Киеве во вторник.
Он также сообщил, что достигнута договоренность о поставке на Украину тестов для диагностики китайского коронавируса, которыми будет обеспечен ЦОЗ.
"Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели", - сказал Кузин.
По словам специалиста, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.
В свою очередь член оперативного штаба по недопущению проникновения и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных китайским коронавирусом, Сергей Дубров отметил, что в настоящее время отсутствует специфическая терапия этого заболевания. Вместе с тем он подчеркнул, что все отделения интенсивной терапии обеспечены оборудованием для оксигенотерапии, которая является одним из основных методов лечения.
"Все службы анастезии и интенсивной терапии нашей страны, которые подчинены (областным - ИФ) департаментам здравоохранения, на 100% обеспечены кислородом. Обеспечение отделений интенсивной терапии удовлетворительное", - сказал он.
По словам Дуброва, в течение выходных (25-26 января - ИФ) руководители всех 757 отделений интенсивной терапии, находящиеся в подчинении ДОЗов, были проинформированы о необходимых действиях. В настоящее время коечный фонд этих отделений составляет 5581 койка.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз – Минобороны
AJF&Associates Inc. проведет экзит-полл на досрочных парламентских выборах в Азербайджане - ЦИК
Международные отношения требуют многополярности – президент Азербайджана
В "Белнефтехиме" расценивают заявления главы "Транснефти" как попытку перекроить договоренности
Украина рассчитывает на скорое получение 500 млн евро от ЕС - премьер
Число клубов в APL может увеличиться до 10 - генсек AFFA
Организованные туристы не будут оплачивать налог в турецких отелях
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера в 2019г погибли 70 человек - МЧС
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Кабмин Азербайджана в 2019 году утвердил генпланы 8 городов
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялся вечер памяти Рашида Бейбутова
Банк Республика очередной раз удостоился Национальной премии КСО
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе