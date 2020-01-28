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Регион 28.01.2020 20:52

Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус на Украине не подтвердились

Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус на Украине не нашли подтверждения, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В, сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин.

"В Украине известно о четырех случаях подозрения на китайский коронавирус. Все четыре случая были исключены лабораторно. Во всех случаях подтвердился грипп А или В, которые протекали в тяжелой форме", - сказал Кузин на брифинге в Киеве во вторник.

Он также сообщил, что достигнута договоренность о поставке на Украину тестов для диагностики китайского коронавируса, которыми будет обеспечен ЦОЗ.

"Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели", - сказал Кузин.

По словам специалиста, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.

В свою очередь член оперативного штаба по недопущению проникновения и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных китайским коронавирусом, Сергей Дубров отметил, что в настоящее время отсутствует специфическая терапия этого заболевания. Вместе с тем он подчеркнул, что все отделения интенсивной терапии обеспечены оборудованием для оксигенотерапии, которая является одним из основных методов лечения.

"Все службы анастезии и интенсивной терапии нашей страны, которые подчинены (областным - ИФ) департаментам здравоохранения, на 100% обеспечены кислородом. Обеспечение отделений интенсивной терапии удовлетворительное", - сказал он.

По словам Дуброва, в течение выходных (25-26 января - ИФ) руководители всех 757 отделений интенсивной терапии, находящиеся в подчинении ДОЗов, были проинформированы о необходимых действиях. В настоящее время коечный фонд этих отделений составляет 5581 койка.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, ПОДОЗРЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]