Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус на Украине не подтвердились

Все четыре случая подозрения на китайский коронавирус на Украине не нашли подтверждения, у заболевших были выявлены вирусы гриппа А или В, сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Украины Игорь Кузин.

"В Украине известно о четырех случаях подозрения на китайский коронавирус. Все четыре случая были исключены лабораторно. Во всех случаях подтвердился грипп А или В, которые протекали в тяжелой форме", - сказал Кузин на брифинге в Киеве во вторник.

Он также сообщил, что достигнута договоренность о поставке на Украину тестов для диагностики китайского коронавируса, которыми будет обеспечен ЦОЗ.

"Есть предварительная договоренность, что тесты будут поставлены в конце этой или в начале следующей недели", - сказал Кузин.

По словам специалиста, в целом планируется закупить четыре комплекса, которые позволят провести исследования до 120 человек.

В свою очередь член оперативного штаба по недопущению проникновения и распространения на территории Украины случаев заболеваний, вызванных китайским коронавирусом, Сергей Дубров отметил, что в настоящее время отсутствует специфическая терапия этого заболевания. Вместе с тем он подчеркнул, что все отделения интенсивной терапии обеспечены оборудованием для оксигенотерапии, которая является одним из основных методов лечения.

"Все службы анастезии и интенсивной терапии нашей страны, которые подчинены (областным - ИФ) департаментам здравоохранения, на 100% обеспечены кислородом. Обеспечение отделений интенсивной терапии удовлетворительное", - сказал он.

По словам Дуброва, в течение выходных (25-26 января - ИФ) руководители всех 757 отделений интенсивной терапии, находящиеся в подчинении ДОЗов, были проинформированы о необходимых действиях. В настоящее время коечный фонд этих отделений составляет 5581 койка.