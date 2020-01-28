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СНГ 28.01.2020 21:11

Скончался второй пилот разбившегося под Алматы самолета Bek Air

Второй пилот рухнувшего под Алматы в конце декабря прошлого года самолета авиакомпании Bek Air скончался спустя месяц после трагедии.

"Сегодня умер второй пилот рухнувшего самолета Bek Air", - сообщили во вторник агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе городского управления общественного здоровья.

В пресс-службе сообщили, что пострадавший пилот был выписан домой 21 января в стабильном состоянии из городской клинической больницы N4 на амбулаторное лечение. "В поликлинике был под наблюдением врачей - кардиолога, хирурга, терапевта, психолога", - отметили в ведомстве.

"Сегодня в 18:00 на Службу скорой медицинской помощи поступил вызов о резком ухудшении состояния. Скорая приехала вовремя, были оказаны все реанимационные мероприятия по восстановлению сердечной деятельности, которые однако были безуспешны", - рассказали в горздраве.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

В крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. Второй пилот в тяжелом состоянии был госпитализирован, ему была проведена операция на позвоночнике, которая прошла успешно.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АВИАКАТАСТРОФА, ПИЛОТ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]