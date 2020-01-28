Переговоры ЕС и Великобритании начнутся 3 марта - СМИ

ЕС и Великобритания 3 марта начнут переговоры об отношениях после Brexit, сообщает газета The Guardian со ссылкой на внутренний документ Евросоюза.
Ожидается, что министры стран ЕС согласуют позицию Брюсселя по этому вопросу на встрече 25 февраля. До этого Брюссель и Лондон будут планировать дискуссии и определять круг проблем, которые будут на них обсуждаться.
Сразу после того как Великобритания официально покинет ЕС, начнется 11-месячный переходный период, который завершится 31 декабря 2020 года. В это время Великобритания будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке, сохранится свобода передвижения между Великобританией и ЕС. В то же время, Великобритания потеряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии.
Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно согласовать свои будущие отношения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял, что не намерен продлевать переходный период.
За время переходного периода Брюсселю и Лондону предстоит достигнуть соглашения по торговле. Также им необходимо согласовать процедуру обмена данными, авиационные стандарты, правила лицензирования медикаментов, вопросы доступа к районам промысла рыбы и поставок электричества и газа, и ряд других тем.
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