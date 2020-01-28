Нефть перешла к росту, Brent на уровне $59,54 за баррель

Цены на нефть начали расти после падения в ходе торговой сессии во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 составляет $59,54 за баррель, что на $0,22 (0,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на марку WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,36 (0,68%) - до $53,5 за баррель.

Некоторые аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+ могут принять решение о дальнейшем сокращении добычи, чтобы поддержать цены на фоне эпидемии, вызванной новым коронавирусом в Китае. По мнению рыночного аналитика OANDA в Сингапуре Джефри Холли, ОПЕК+ могут провести внеочередную встречу, если цена Brent опустится ниже $55 за баррель.

Распространение эпидемии в Китае вызывает опасения, что спрос на авиатопливо упадет из-за ограничений перелетов. По данным RBC Capital Markets, количество рейсов в пяти аэропортах вблизи города Ухань, где в декабре была зарегистрирована вспышка пневмонии, сократилось на 48% по сравнению с прошлой неделей. Число полетов также сократилось в Шанхае и Шэньчжэне, несмотря на выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю.

Barclays Capital также ожидает, что ОПЕК+ примет новые меры по сокращению добычи в случае более существенного падения спроса.

По последним данным, в КНР вирусом заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.