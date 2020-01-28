Нефть перешла к росту, Brent на уровне $59,54 за баррель

Цены на нефть начали расти после падения в ходе торговой сессии во вторник.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:19 составляет $59,54 за баррель, что на $0,22 (0,37%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерс на марку WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,36 (0,68%) - до $53,5 за баррель.
Некоторые аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидают, что страны ОПЕК+ могут принять решение о дальнейшем сокращении добычи, чтобы поддержать цены на фоне эпидемии, вызванной новым коронавирусом в Китае. По мнению рыночного аналитика OANDA в Сингапуре Джефри Холли, ОПЕК+ могут провести внеочередную встречу, если цена Brent опустится ниже $55 за баррель.
Распространение эпидемии в Китае вызывает опасения, что спрос на авиатопливо упадет из-за ограничений перелетов. По данным RBC Capital Markets, количество рейсов в пяти аэропортах вблизи города Ухань, где в декабре была зарегистрирована вспышка пневмонии, сократилось на 48% по сравнению с прошлой неделей. Число полетов также сократилось в Шанхае и Шэньчжэне, несмотря на выходные по случаю празднования Нового года по Лунному календарю.
Barclays Capital также ожидает, что ОПЕК+ примет новые меры по сокращению добычи в случае более существенного падения спроса.
По последним данным, в КНР вирусом заразились свыше 4,5 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз – Минобороны
AJF&Associates Inc. проведет экзит-полл на досрочных парламентских выборах в Азербайджане - ЦИК
Международные отношения требуют многополярности – президент Азербайджана
Число клубов в APL может увеличиться до 10 - генсек AFFA
Организованные туристы не будут оплачивать налог в турецких отелях
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера в 2019г погибли 70 человек - МЧС
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Кабмин Азербайджана в 2019 году утвердил генпланы 8 городов
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Генпрокурор Израиля передал обвинения против Нетаньяху в суд
Европейский механизм гражданской защиты готов помогать в ситуации с коронавирусом - представитель ЕК
Великобритания позволит Huawei участвовать в проектах развертывания сетей 5G
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялся вечер памяти Рашида Бейбутова
Банк Республика очередной раз удостоился Национальной премии КСО
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе