Украина рассчитывает на скорое получение 500 млн евро от ЕС - премьер

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассчитывает на получение страной 500 млн евро 2-го транша макрофинансовой помощи Европейского Союза в первом квартале 2020 года.

"Этот второй транш может быть получен в первом квартале этого года, в ближайшее время, в ближайшее недели-месяца", - сказал Гончарук на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом во вторник в Брюсселе.

Премьер подчеркнул: Европейский Союз подтвердил, что Украина выполнила все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

В свою очередь по словам Домбровскиса, оценка Европейской комиссии "состоит в том, что все условия, которые были связаны с выделением второго транша нынешней программы макрофинансовой помощи, были выполнены".

"Мы в Европейской комиссии уже начали внутреннюю процедуру с тем, чтобы подготовить выделение средств", - констатировал он.

Исполнительный вице-президент отметил, что выделение этого транша также связано с программой МВФ, однако и в этом направлении, как заверил его украинский премьер, есть продвижение.

"Это (выделение транша - ИФ) будет возможным в первом квартале этого года", - заверил европейский представитель.

Отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" о возможной новой программе макрофинансовой помощи Украине, Домбровскис сказал: "(. . .) преждевременно начинать обсуждать, какими могут быть следующие шаги и следующая программа макрофинансовой помощи. Я думаю, что первый шаг, который нужно сделать - это завершить уже существующую программу, получить второй транш, и уже потом обсуждать, какими будут последующие шаги".