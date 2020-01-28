Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8738 RUR   0.027 GBR   2.2196 TRY   0.286

Цена на нефть

    $/bbl WTI 53.14 -1.05 Brent 59.32 -1.37

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 28.01.2020 23:01

Палестинцы протестуют против плана Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке

Тысячи палестинцев протестуют в секторе Газа в преддверии обнародования американского плана по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Протестующие жгут портреты президента США Дональда Трампа и премьер-министра Биньямина Нетаньяху. На одном из изображений Трампа написано "Трамп! Палестина не твоя, чтобы ты ее продавал".

В ходе протестов представители ХАМАС выразили поддержку главе Палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу и приветствовали его призыв к проведению встречи палестинских движений ХАМАС и ФАТХ, отмечает агентство. Ранее сообщалось, что движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) и палестинское движение ХАМАС во вторник проведут в Рамалле встречу с целью помешать исполнению плана США по ближневосточному урегулированию,

Трамп во вторник обнародует в Вашингтоне план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, который в некоторых СМИ называют "сделкой века". Ожидается, что план будет обнародован в 12:00 по местному времени в Вашингтоне. Трамп назвал этот план "шансом на мир" на Ближнем Востоке.

Президент США заявлял, что рассчитывает на поддержку Израилем его плана. Так же он не исключил, что план придется по душе и палестинцам. Однако глава Палестинской национальной администрации Аббас и другие палестинские официальные лица неоднократно критиковали этот план.

Телеканал "Аль-Арабийя" во вторник сообщил, что в мирном плане США по Ближнему Востоку будет отражена концепция "двух государств для двух народов" - израильтян и палестинцев. По данным канала, речь в документе будет идти о полноценном создании палестинского государства.

Также, отмечает "Аль-Арабийя", в плане будет прописано сохранение нынешнего особого статуса Храмовой горы в Иерусалиме: по условиям мирного договора между Иорданий и Израилем 1994 года Иордания является хранителем святых мест мусульман в Иерусалиме.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЛИЖВОСТОК, ПАЛЕСТИНЦЫ, ПРОТЕСТЫ, ПЛАН


Похожие новости


Аббас отказался от телефонного разговора с Трампом Аббас прошел медобследование в США Трамп должен выбрать, станет ли Иерусалим символом мира или же войны - Аббас США после признания Иерусалима столицей Израиля не могут участвовать в процессе ближневосточного урегулирования - Аббас Палестинцы протестуют против решения Трампа по Иерусалиму Высокопоставленный представитель ООП прояснил ситуацию с отставкой Аббаса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]