ЕС запустит в Центральной Азии новый крупный экологический проект - Боррель

Европейский союз рассчитывает запустить в конце этого года свой новый экологический проект "Зеленая Центральная Азия", инициатором которого выступила Германия, а также продолжит реализацию в регионе начатых ранее программ по оздоровлению окружающей среды и борьбе с изменением климата.
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая во вторник на тематической конференции в Берлине, рассказал о помощи ЕС странам Центральной Азии в ликвидации экологических последствий добычи урана в регионе.
Боррель напомнил, что свою первую стратегию по Центральной Азии ЕС принял в 2007 году, а в прошлом году одобрил новую.
Высокий представитель отметил, что ЕС обязался сделать Европу к 2050 году первым климатически нейтральным континентом, провозгласив "Европейский зеленый курс". Это новая стратегия экономического роста, при которой человек возвращает природе больше, чем забирает у нее. Но ЕС представляет сегодня 9% мировых выбросов CO2, в то время как страны "двадцатки", не входящие в ЕС, дают 70%. Поэтому нужны коллективные действия.
Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что изменение климата сильно ударило по Центральной Азии. За последние 30 лет произошло резкое повышение температуры. Засухи и нехватка воды разрушили всю экосистему.
Что ЕС может сделать для Центральной Азии? Во-первых, помочь в региональных совместных решениях, поскольку силен в региональном сотрудничестве для решения трансграничных проблем.
Одной из основных региональных программ, которой уже десять лет, является Платформа ЕС-Центральная Азия по сотрудничеству в области окружающей среды и водных ресурсов. Есть Центральноазиатская водно-энергетическая программа - мультидонорский целевой фонд, также поддерживаемый Швейцарией и Великобританией и управляемый Всемирным банком. На следующем этапе к нему будет подключен в качестве страны-бенефициара Афганистан. Наконец, новый проект "Зеленая Центральная Азия" для реагирования на последствия изменения климата в Ферганской долине.
ЕС "очень активно" решает проблемы, связанные с последствиями добычи урана в Центральной Азии. Частые наводнения и оползни могут привести к катастрофическому распространению токсичных и радиоактивных отходов с бывших урановых объектов, и это может быть чрезвычайно серьезным стихийным бедствием, рассуждал Боррель.
"Вот почему ЕС почти десять лет поддерживает региональную программу поиска устойчивых решений для бывших урановых объектов, - сказал он. - Мы инвестировали (...) более 40 миллионов евро в семь приоритетных объектов в ваших странах".
Текст выступления Борреля распространен его пресс-службой в Брюсселе.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз – Минобороны
AJF&Associates Inc. проведет экзит-полл на досрочных парламентских выборах в Азербайджане - ЦИК
Международные отношения требуют многополярности – президент Азербайджана
В "Белнефтехиме" расценивают заявления главы "Транснефти" как попытку перекроить договоренности
Украина рассчитывает на скорое получение 500 млн евро от ЕС - премьер
Число клубов в APL может увеличиться до 10 - генсек AFFA
Организованные туристы не будут оплачивать налог в турецких отелях
В Азербайджане при взрывах и происшествиях природного и техногенного характера в 2019г погибли 70 человек - МЧС
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Кабмин Азербайджана в 2019 году утвердил генпланы 8 городов
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялся вечер памяти Рашида Бейбутова
Банк Республика очередной раз удостоился Национальной премии КСО
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе