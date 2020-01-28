Американский план может быть последним шансом для палестинцев обрести собственное государство - Трамп

Подготовленный США план по урегулированию палестино-израильского конфликта, возможно, станет последним шансом для палестинцев обрести собственное государство, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы хотим, чтобы эта сделка была хорошей для палестинцев. Хотим, чтобы у них был шанс получить собственное независимое государство", - сказал он в Белом доме.

"Возможно, это будет последний подобный их шанс", - добавил Трамп.