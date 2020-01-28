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План США по Ближнему Востоку предусматривает существование демилитаризованной Палестины - Белый дом

План администрации США по палестино-израильскому урегулированию учитывает требования к безопасности Израиля и предусматривает создание демилитаризованного палестинского государства, говорится в пояснениях к плану, распространенных Белым домом.

"Концепция принимает во внимание реальную обстановку на земле и полностью защищает безопасность Израиля. Она в полной мере учитывает требования Израиля к безопасности и не просит Израиль брать на себя дополнительные риски в том, что касается безопасности, а также дает возможность Израилю защищать себя от угроз", - отмечается в документе.

План предусматривает, что "демилитаризованное палестинское государство" будет мирно сосуществовать с Израилем, и Израиль будет обеспечивать безопасность на западе Иорданской долины. Кроме того, предполагается, что палестинцы будут работать вместе с США и Израилем, чтобы потенциально взять на себя больше ответственности в том, что касается безопасности.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПЛАН, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]