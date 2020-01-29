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Дальнее зарубежье 29.01.2020 12:15

Лидер сенатского большинства США переживает, что у республиканцев недостаточно голосов для отказа от вызова свидетелей на процесс по импичменту Трампу

Сенаторы Республиканской партии из-за недостаточного количества голосов пока не могут заблокировать вызов свидетелей на процесс по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Лидер сенатского большинства Митч Макконнелл ясно дал понять сенаторам на закрытом заседании, что у Республиканской партии в настоящее время нет голосов, чтобы заблокировать вызов свидетелей на процесс по импичменту президенту США Дональду Трампу, сообщает CNN.

Отмечается, что ситуация может измениться, так как несколько республиканцев еще не приняли окончательного решения поддержать вызов свидетелей или нет.

Между тем, по словам нескольких участников встречи, вызов свидетелей продлит судебный процесс, в то время как сенаторы предпочли бы заниматься законодательной работой.

Лидер сенатского большинства, тем временем, продолжает настаивать на отказе от вызова свидетелей.

Макконнелл и несколько республиканцев предупредили, что вызов одного свидетеля приведет к появлению нескольких новых свидетелей, что затянет процесс на неизвестный срок.

По данным источника телеканала среди сенаторов Республиканской партии, аргумент против свидетелей был эффективным - и руководство вышло со встречи более уверенным.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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Тэги: США, ИМПИЧМЕНТ, СВИДЕТЕЛИ, ГОЛОСОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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