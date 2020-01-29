Белый дом опровергает информацию о том, что просил приостановить полеты между США и КНР из-за коронавируса

Высокопоставленный чиновник администрации США в интервью CNN опроверг сообщения о том, что Белый дом просил американские авиакомпании приостановить полеты между США и Китаем, чтобы помочь сдержать распространение коронавируса.
"Белый дом не звонил авиакомпаниям и не просил о приостановке полетов между США и Китаем", - сказал чиновник.
Источник в Белом доме охарактеризовал отношение к коронавирусу как "чувство срочности, а не паники".
"Все правительство США работает над этим", - заявил он.
"Как и в случае любых межведомственных усилий такого масштаба, Совет национальной безопасности тесно сотрудничает со всем правительством для обеспечения скоординированных и объединенных усилий", - добавил чиновник.
Ранее телеканал CNBC сообщил, что Белый дом рассматривает возможность приостановки всех полетов из Китая в США и обратно из-за нового типа коронавируса.
Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Малайзии, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 22 раза – Минобороны
Глава МИД Азербайджана и сопредседатели МГ ОБСЕ провели встречу по Карабаху
Глава МИД Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ провели встречу по Карабаху
AZAL в феврале приостанавливает полеты в Нью-Йорк из-за низкого спроса, возобновит рейсы в марте
Таджикистан и Узбекистан обсуждают строительство в Таджикистане 2 ГЭС стоимостью $552 млн
British Airways объявила о приостановке полетов в Пекин и Шанхай
Иностранные туристы в Азербайджане в 2019г реже пользоваться банковскими картами
В Грузии усилены меры по профилактике коронавируса
Apple получила рекордные прибыль и выручку в I финквартале благодаря высоким продажам iPhone
Президент Алиев выделил 6,4 млн манатов на капремонт автодорог в Сумгайыте
Кабмин Азербайджана в 2019 году утвердил генпланы 8 городов
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Количество пользователей приложения “Nar+” превысило 100 тысяч
Банк Республика показал динамичное развитие по всем сегментам бизнеса за 2019 год!
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе