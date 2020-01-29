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Дальнее зарубежье 29.01.2020 12:01

Министр торговли США отложил поездку в Китай из-за эпидемии нового коронавируса

Министр торговли США Уилбур Росс отложил намеченную на эту неделю поездку в Китай из-за вспышки нового коронавируса.

Как сообщил официальный представитель министерства, Росс принял такое решение на фоне опасений американских чиновников, связанным с распространением коронавируса.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

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Тэги: США, КИТАЙ, МИНИСТР, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]