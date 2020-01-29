Казахстан планирует направить $105 млн на создание спутника связи KazSat-2R

Казахстан намерен направить на создание спутника связи "KazSat-2R" в 2020 году 40 млрд тенге ($105,03 млн), сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны Аскар Жумагалиев.

"На сегодняшний речь идёт по ТЭО о порядка 40 млрд тенге. Это те затраты, которые непосредственно на (создание - ИФ-К) спутника направляются ", - сказал Жумагалиев журналистам в кулуарах парламента в среду.

По его словам, Казахстан в настоящее время занимается "ТЭО проекта, соответствующим обликом спутника".

Он добавил, что будут еще затраты, связанные "с наземными системами, которые необходимы для хорошей, нормальной устойчивой работы спутника".

На вопрос, с кем будет сотрудничать Казахстан при создании спутника, министр ответил: "Конкурсные процедуры покажут, с кем мы дальше будем работать".

По его словам, в скором времени будет объявлен конкурс на определение подрядчика.

"Мы на сегодняшний день завершили все документарные работы. Конкурс будем объявлять. После того, как определимся с подрядчиками, будем работать", - сказал министр.

Текущий курс - 380,84 тенге/$1.