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СНГ 29.01.2020 12:43

Таджикистан эвакуирует своих граждан из Уханя в случае необходимости, случаев их заражения коронавирусом нет - МИД

Власти Таджикистана готовы при необходимости эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань, закрытого на карантин из-за распространения нового коронавируса 2019-nCoV, сообщает пресс-служба таджикского внешнеполитического ведомства.

"В случае необходимости эвакуации таджикских студентов из провинции Хубэй, таджикская сторона в сотрудничестве с правительством Китая организует выезд граждан Таджикистана", говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в связи с введением ограничений на передвижение в провинции Хубэй китайская сторона в настоящее время не рассматривает вопрос эвакуации иностранных граждан из города Ухань.

Посольство Таджикистана в Китае находится в постоянном контакте с таджикскими гражданами, находящимися в различных китайских провинциях, в том числе в городе Ухань. Среди граждан Таджикистана случаев заряжения новым коронавирусом не зарегистрировано, говорится в сообщении.

"Посольство поддерживает тесный контакт с властями страны пребывания, Правительством провинции Хубэй и города Ухань, а также с высшими учебными заведениями, где обучаются граждане Таджикистана. (...) Ситуация находится на строгом контроле", - подчеркивается в сообщении.

Ухань является эпицентром распространения нового заболевания. Вспышка пневмонии в китайском городе была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

За минувший вторник число больных в Хубэе увеличилось на 840 человек, составив 3 тыс. 554 человека, зафиксировано 25 новых случаев летального исхода, сообщила в ночь на среду центральная китайская газета "Жэньминь жибао".

Таким образом, общее число жертв коронавируса нового типа в провинции по состоянию на 00:00 часов среды по местному времени (19:00 мск вторника) достигло 125 человек.

Болезнь стремительно распространяется по городам и уездам провинции - в Ухане за минувшие сутки зарегистрировано 315 новых случаев заражения, остальные распределились в разной степени по другим населенным пунктам. В то же время, из 25 новых смертельных случаев 19 пришлись на Ухань.

Ранее случаи заболевания обнаружены также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КИТАЙ, ВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]