Томаты, золото и фундук возглавили в 2019г ненефтяной экспорт Азербайджана

Азербайджан в 2019 году экспортировал ненефтяную продукцию на сумму $1 млрд 954 млн, что на 15,7% превышает показатель 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций.

По данным центра, за отчетный период в структуре экспорта основной объем пришелся на томаты – $189,3 млн (рост на 6,7%), золото – $172,4 млн (рост на 46,1%), очищенный фундук - $124,2 млн (рост на 32,8%), хлопок-сырец – $122,4 млн (рост на 54%), хурму - $104,7 млн (спад на 8,6), электроэнергию - $76,8 млн (рост на 17,1%), полипропилен - $65,7 млн (рост в 10 раз), метанол - $64,6 млн (рост на 64,4%), полиэтилен – $64 млн (спад на 14%).

За отчетный период в пятерку ведущих стран по импорту азербайджанской ненефтяной продукции вошли: Россия - $690,6 млн (рост на 11,5%), Турция – $401,8 млн (рост на 16,5%), Швейцария - $179 млн (рост на 32,2%), Грузия - $159,1 млн (рост на 27,8%) и Украина - $50,6 млн (рост на 24,6%).

Таким образом, 35,3% экспорта ненефтяной продукции пришлось на РФ.

В 2018 году объем ненефтяного экспорта Азербайджана составил на сумму $1 млрд 689 млн.

По оценкам Минэкономики, к 2024 году ненефтяной экспорт Азербайджана превысит $3 млрд.

А.Мамедов